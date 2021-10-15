Ярмоленко дав обіцянку після матчу з Боснією та Герцеговиною

Незважаючи на невтішний результат домашнього матчу проти збірної Боснії та Герцеговини (1:1), один із лідерів нашої команди Андрій Ярмоленко не має наміру сумувати. 31-річний вінгер "Вест Хема" не розлучається з надією пробитися до фінальної частини чемпіонату світу, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram футболіст залишив пафосне повідомлення, пообіцявши битися за свою мрію. Для цього особисто він готовий віддати всі сили.

"Тільки один крок, одна гра залишилася в групі. Будемо чекати на цей матч і віддамо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу. Це наша мрія. Це наша мета. Вперед, Україно!" – написав він.

Андрій Ярмоленко рветься на ЧС-2022. Джерело: instagram футболіста

Там же Ярмоленко поділився фотографією з матчу у Львові, де він і Андрій Пятов отримали пам'ятні подарунки за проведені 100 матчів у складі збірної України.

Андрій Ярмоленко зіграв 100 матчів за збірну. Джерело: instagram футболіста

Нагадаємо, останній матч групового етапу кваліфікаційного турніру ЧС-2022 "синьо-жовті" проведуть 16 листопада в Боснії та Герцеговині. Поки що українці посідають друге місце в групі.