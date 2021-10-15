Три помилки, які зіпсують овочі

Про користь овочів та про те, що їх треба їсти частіше – знають усі. А от як правильно їх готувати, мабуть, не кожен. Господині не рідко, працюючи з овочами, припускають такі помилки, що від нашумілої користі залишається майже нічого. І головне те, що самі вони про це навіть не підозрюють, повідомляє Обозреватель.

Помилка 1. Ви припускаєте її тоді, коли тривалий час нагріваєте овочі. Банально, але факт – цим самим ви руйнуєте більшість корисних речовин. Подейкують, що це стосується і варіння – через це водорозчинні мікроелементи, такі як рибофлавін, вітаміни В і С поглинаються водою, яку ж потім ви спускаєте у каналізацію. Який ще спосіб зіпсувати овочі? Фритюр. І на скільки б корисними не були овочі, вони ніяк не зможуть виправити шкоду, нанесену зайвим жиром.

Не можна тривалий час нагрівати овочі. Джерело: Pixabay

Помилка 2. Ви припускаєте її тоді, коли вижимаєте сік. Так, приготування соку в рази краще, ніж фритюр. Тим не менш, коли овочі проходять через соковидавлювач їх багата клітковиною шкірка та м'якуш залишаються позаду. А саме вони дозволяють підвищити відчуття ситості. Але є і хороші новини: овочеві вітаміни, фітонутрієнти та макроелементи таки потрапляють у вашу чашку. А от замість соковидавлювача краще придивіться до блендера.

Вичавлювати сік з овочів краще за допомогою блендера. Джерело: Pixabay

Помилка 3. Ви припускаєте її тоді, коли викидаєте корисні частини. А тепер зізнавайсь, як часто ви зрізали стебло та листя броколі й, не думаючи, викидали їх у смітник? Те ж саме стосується і шкірки огірка чи картоплі. Насправді все те, що ви звикли викидати є джерелом унікальних поживних речовин, яких немає в інших частинах овочу. Саме вони мають високу концентрацію вітамінів. Де ж використовувати ці частини? Все просто: супи, салати чи печеня.