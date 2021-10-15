За футболіста "Барселони" зажадають мільярд євро відступних

"Барселона" оголосила про продовження контракту з півзахисником збірної Іспанії Педрі.﻿ Про це, посилаючись на офіційний сайт "Барселони", повідомляє УНИАН.

Нова угода з футболістом буде розрахована до 2026 року.

Угода примітна тим, що каталонський клуб прописав відступні в новому контракті Педрі в розмірі 1 мільярда євро.

Саме таку суму доведеться викласти будь-якому клубу, який захоче купити 18-річного півзахисника.

Педрі став третім в історії футболістом, в контракті якого прописаний мільярд євро відступних. Раніше аналогічну суму в контракти Каріма Бензема і Федеріко Вальверде вписав мадридський "Реал".

Педрі: 73 матчі за сезон