У РФ спростували зв’язок "ПП-2" із газовою кризою в Європі

Газова криза в Європі викликана низкою причин, вона не пов'язана із запуском нового експортного газопроводу "Північний потік-2". Про це в інтерв'ю радіостанції Business FM сказав віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок того, що Росія не розширює поставки газу в Європу з бажанням скоріше запустити в експлуатацію "Північний потік-2", Новак сказав:

"Звичайно, ніякого зв'язку немає".

Він пояснив, що для збільшення поставок від європейських партнерів потрібні заявки, тому що газ не може йти просто "на село дідусеві".