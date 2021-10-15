У РФ спростували зв’язок "ПП-2" із газовою кризою в Європі
Газова криза в Європі викликана низкою причин, вона не пов'язана із запуском нового експортного газопроводу "Північний потік-2". Про це в інтерв'ю радіостанції Business FM сказав віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє ТАСС.
Відповідаючи на питання, чи є зв'язок того, що Росія не розширює поставки газу в Європу з бажанням скоріше запустити в експлуатацію "Північний потік-2", Новак сказав:
"Звичайно, ніякого зв'язку немає".
Він пояснив, що для збільшення поставок від європейських партнерів потрібні заявки, тому що газ не може йти просто "на село дідусеві".
"Контракти, ще раз повторюю, Росія виконує в повному обсязі, це підтверджують наші європейські партнери. Будуть додаткові заявки і збільшення обсягів, значить, будуть розглянуті і збільшені обсяги, виходячи з можливостей, виходячи з додаткових інвестицій, які потрібні для розширення потужностей, і так далі", - сказав він.