Україна засуджує проведення Росією перепису населення в Криму

У Міністерстві закордонних справ України засуджують проведення Росією перепису населення на території Криму і заявляють про своє право застосування реторсій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим та м.Севастополь. Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом стосовно нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій" , - підкреслили в дипломатичному відомстві .

У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати спробу анексії Криму, поширення на його територію дії російського законодавства.

"Наголошуємо, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м.Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-яких зміни статусу Кримського півострова, в тому числі служити підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису" , - підкреслили в дипвідомством.

Також наголошується, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя і готові рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Разом з тим, в МЗС України зазначили, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути тільки неупереджений і об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.