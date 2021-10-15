Україна засуджує проведення Росією перепису населення в Криму
У Міністерстві закордонних справ України засуджують проведення Росією перепису населення на території Криму і заявляють про своє право застосування реторсій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим та м.Севастополь. Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом стосовно нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - підкреслили в дипломатичному відомстві .
У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати спробу анексії Криму, поширення на його територію дії російського законодавства.
"Наголошуємо, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м.Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-яких зміни статусу Кримського півострова, в тому числі служити підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису", - підкреслили в дипвідомством.
Також наголошується, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя і готові рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.
Разом з тим, в МЗС України зазначили, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути тільки неупереджений і об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.
"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - резюмували в пресслужбі міністерства.