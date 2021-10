Адель випустила новий кліп

Британська співачка Адель нарешті випустила новий сингл Easy On Me і кліп на нього. Нова відеоробота вже набрала понад 14 млн переглядів, повідомляє УНІАН.

Шанувальники з нетерпінням чекали на повернення співачки з новою композицією. У чорно-білому кліпі артистка постала в розкішному образі зі своїми фірмовими широкими стрілками на очах і густим волоссям. Адель сильно схудла після розірвання стосунків з коханим, за що в коментарях під відеокліпом її засипали компліментами.

До слова, багато хто порівнює її меланхолійну пісню Easy On Me з хітом Hello.

Новий альбом Адель

Британська співачка Адель випустить перший за шість років студійний альбом. 15-разова володарка "Греммі" продовжить традицію і відобразить у своїй четвертій платівці свій вік у момент роботи над піснями. Вона буде називатися "30".