У МОЗ пояснили, коли робити щеплення тим, хто перехворів на COVID-19

Людина, яка перехворіла на коронавірусну хворобу (COVID-19) може отримати щеплення через 6-8 місяців після одужання. Це відноситься до пацієнтів, які не належать до групи ризику, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі "UA: Українське радіо" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зазначив, що для людей з групи ризику щеплення потрібно отримувати відразу після одужання та після завершення первинного циклу реабілітації.

"Щодо антитіл, то немає референтного рівня антитіл, щоб не захворіти" , – сказав медик.

Кузін підкреслив, що вчені довели, що вакцина проти COVID-19 не впливає на РНК або ДНК, геном людини, не змінюючи нічого в організмі.

Головний санітарний лікар запевнив, що в нашій країні застосовують безпечні препарати, що рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Над вакцинами здійснюється державний контроль.