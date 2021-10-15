Китай готує рекордну за тривалістю місію в космос

Космічний корабель Шеньчжоу-13 буде запущено вранці в суботу з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, повідомляє Корреспондент.

У Китаї представили екіпаж з трьох осіб, який візьме участь у пілотованій космічній місії Шеньчжоу-13 і відправиться на споруджувану станцію Тяньгун. Про це повідомляє Синьхуа в п'ятницю, 15 жовтня.

Так, в космос вирушать Чжай Чжиган, Е Гуанфу і Ван Япін і Е Гуанфу. Перший з них буде командиром екіпажу.

Тріо пробуде на орбіті протягом шести місяців - це рекорд для китайської космонавтики. Але очікується, що в майбутньому цей термін стане звичайним для таких екіпажів.

Космічний корабель Шеньчжоу-13 буде запущений о 12:23 в суботу за пекінським часом (7:23 за Києвом - ред.) з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Нагадаємо, 17 вересня на Землю повернулася капсула китайського корабля Шеньчжоу-12 з екіпажем з трьох осіб. Вона приземлилася на полігоні Дунфен в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

За три місяці роботи на станції Тяньгун екіпаж провів безліч експериментів, зробив два виходи у відкритий космос, в рамках яких було встановлено різне обладнання та панорамні камери, а також проведені випробування техніки і скафандрів.