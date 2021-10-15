Регулятор США дозволив колоти бустерні дози вакцини Moderna
Регулятор США дозволив колоти бустерні дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Стосуватиметься це людей з категорії високого ризику зараження, повідомляє Дзеркало тижня.
Йдеться насамперед про людей від 65 років, та всіх, хто знаходиться в групах ризику. Для отримання бустерної дози необхідно, аби після першого щеплення минуло не менше ніж пів року.
"За" дозвіл колоти бустерну дозу у США проголосували усі 19 експертів. Їх рекомендації передадуть до FDA, де й повинні будуть прийняти кінцеве рішення.
Для кого вводять бустерну дозу?
- для осіб віком від 65 років;
- для осіб віком від 18 до 64 років з ризиком важкої форми зараження коронавірусом;
- для осіб віком від 18 до 64 років, які часто контактують з людьми, які можуть бути носіями вірусу SARS-CoV-2 (медики, вчителі, деякі федеральні чиновники).