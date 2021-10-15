Битва "Київ-Баскета" і "Прометея": анонс Суперліги Windrose

У п'ятницю, 15 жовтня, в українській баскетбольній Суперлізі відбудуться відразу чотири матчі. Однозначно, центральним буде протистояння в столиці, де "Київ-Баскет" прийме "Прометей", повідомляє Обозреватель.

15 жовтня

"Тернопіль" – "Запоріжжя"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 18:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Відкриється день на західній Україні, де команда Дмитра Забірченка битиметься зі срібним призером – "Запоріжжям". Щоправда, сезон 2021/2022 обидва колективи почали невдало, вигравши лише по одному матчу в п'яти турах.

15 жовтня

"Київ-Баскет" – "Прометей"

Київ, ПС "Венето"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – "Обозреватель"

Чинний чемпіон приїхав до Києва до принципового суперника. "Прометей" виграв усі попередні матчі Суперліги, а команда Айнарса Багатскіса в п'яти зустрічах одного разу несподівано оступилася – в Кривому Розі. Лише в середу суперники зіграли в єврокубках, а вже через день вийдуть на майданчик знову. У будь-якому випадку, дуель лідерів українського баскетболу обіцяє бути гарячою.

"Прометей". Джерело: ФІБА

15 жовтня

"Дніпро" – "Одеса"

Дніпро, СК "Шинник"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – "XSport"

Господарі на старті сезону виграли три рази, але потім поступилися "Київ-Баскету". При цьому дніпряни не пройшли кваліфікацію Кубка Європи ФІБА. Одеситам Олега Юшкіна буде непросто встояти проти одного з лідерів.

15 жовтня

"Харківські Соколи" – "Хімік"

Харків, ФСК "Локомотив"

Початок матчу – 19:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Колектив з Південного дещо несподівано перебуває на другому місці, вигравши чотири матчі з п'яти. Втім, Віталій Степановський вже не раз доводив, що вміє створювати пристойні команди з не самих зіркових виконавців. Підопічним нового тренера харків'ян Валерія Плеханова доведеться серйозно постаратися, щоб не програти вчетверте в сезоні.