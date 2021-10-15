Битва "Київ-Баскета" і "Прометея": анонс Суперліги Windrose
У п'ятницю, 15 жовтня, в українській баскетбольній Суперлізі відбудуться відразу чотири матчі. Однозначно, центральним буде протистояння в столиці, де "Київ-Баскет" прийме "Прометей", повідомляє Обозреватель.
15 жовтня
"Тернопіль" – "Запоріжжя"
Тернопіль, ФОК
Початок матчу – 18:30
Трансляція – YouTube ФБУ
Відкриється день на західній Україні, де команда Дмитра Забірченка битиметься зі срібним призером – "Запоріжжям". Щоправда, сезон 2021/2022 обидва колективи почали невдало, вигравши лише по одному матчу в п'яти турах.
15 жовтня
"Київ-Баскет" – "Прометей"
Київ, ПС "Венето"
Початок матчу – 19:00
Трансляція – "Обозреватель"
Чинний чемпіон приїхав до Києва до принципового суперника. "Прометей" виграв усі попередні матчі Суперліги, а команда Айнарса Багатскіса в п'яти зустрічах одного разу несподівано оступилася – в Кривому Розі. Лише в середу суперники зіграли в єврокубках, а вже через день вийдуть на майданчик знову. У будь-якому випадку, дуель лідерів українського баскетболу обіцяє бути гарячою.
15 жовтня
"Дніпро" – "Одеса"
Дніпро, СК "Шинник"
Початок матчу – 19:00
Трансляція – "XSport"
Господарі на старті сезону виграли три рази, але потім поступилися "Київ-Баскету". При цьому дніпряни не пройшли кваліфікацію Кубка Європи ФІБА. Одеситам Олега Юшкіна буде непросто встояти проти одного з лідерів.
15 жовтня
"Харківські Соколи" – "Хімік"
Харків, ФСК "Локомотив"
Початок матчу – 19:30
Трансляція – YouTube ФБУ
Колектив з Південного дещо несподівано перебуває на другому місці, вигравши чотири матчі з п'яти. Втім, Віталій Степановський вже не раз доводив, що вміє створювати пристойні команди з не самих зіркових виконавців. Підопічним нового тренера харків'ян Валерія Плеханова доведеться серйозно постаратися, щоб не програти вчетверте в сезоні.