У мерії підрахували кількість автомобілів у столиці

У міру розбудови Києва, постійно зростає необхідність користування автомобілями, а також збільшується кількість самих машин, повідомляє 24 Канал.

У КГГА вважають, що у 2015 році на дороги Києва щодня виїжджали майже 620 тисяч авто. А зараз муніципальні камери зафіксували 1 мільйон 60 тисяч автомобілів на автошляхах міста.

60% - автівки киян

30% - авто мешканців передмістя, які працюють у Києві

10% - транзитний транспорт, що прямує через місто

За підрахунками фахівців, щодня київський водій, крім часу, за який він долає необхідну відстань, проводить в середньому ще 45 хвилин у заторах. Це наслідок невдалої організації дорожнього руху.

"Ми розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати. Робити життя в мегаполісі, який динамічно розвивається, більш комфортним" , - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він розповів про нову паркувальну політику в результаті втілення якої кияни будуть змушені платити за паркування біля власних будинків.