Ляшко назвав умову далеких поїздок для невакцинованих

Відповідно до рішення уряду, від 21 жовтня в Україні буде запроваджено обмеження для пасажирських перевезень між областями усіма видами транспорту, повідомляє ТСН.

Міністр нагадав, що від наступного четверга міжобласні перевезення будуть доступними для пасажирів після пред’явлення міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, який підтверджує вакцинацію від COVID-19. У тих випадках, коли поїздка невакцинованого громадянина в інше місто за межами області є конче необхідною, Віктор Ляшко пропонує єдиний варіант.

“Інший варіант — зробити негативний ПЛР-тест, який буде діяти упродовж 72 годин” , - підказав міністр.

За його словами, складну ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні характеризує не так рівень інфікування, як збільшення числа госпіталізованих. А серед тих, хто потрапляє до лікарень, переважають невакциновані громадяни.