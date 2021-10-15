Як розважалися голлівудські зірки в 90-х: архівні фото
Танці до ранку, закриті вечірки та червоні доріжки – все це супроводжує відомих голлівудських зірок протягом їхньої кар'єри. Актори, виконавці і моделі як і багато хто з нас, люблять активно і весело проводити свій час. Так було навіть в буремні 90-ті, повідомляє Обозреватель.
Анджеліна Джолі, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Джулія Робертс, Дженніфер Еністон і інші були любителями потанцювати, зіграти на музичному інструменті, смачно поїсти, пройтися по червоній доріжці й навіть поганяти на мотоциклі. Як виглядали знаменитості в 90-і – читайте далі в матеріалі.
- Клаудіа Шиффер і Демі Мур любительки покрасуватися на червоній доріжці.
- У актора Кіану Рівза справжньою пристрастю був мотоцикл, на якому він любив ганяти.
- Актриса Анджеліна Джолі запалює на вечірці після церемонії Cable ACE Awards в 1997. А на наступному фото моделі Наомі Кембел та Кейт Мосс снідають після гучного заходу.
- Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Еністон на вечірці з друзями.
- Модель Міла Йовович з актрисами Джулією Робертс і Кемерон Діас.
- Актриса Різ Візерспун і актори Бред Пітт з Леонардо Ді Капріо.
- Актор Джейсон Стейтем на вечірці відіграє на барабанах.