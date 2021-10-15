У Криму українець отримав 12 років колонії за "шпигунство"

В Криму так званий "Верховний суд" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за звинуваченням в "шпигунстві", повідомляє Кореспондент.

Про це заявили в Кримській правозахисній групі.

Зазначено, що засідання "суду" проходило в закритому режимі, інформацію за його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе. Прокурор просив для Ширінга 14 років позбавлення волі, а захист - виправдання.

Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".

Заразсторона захисту має намір подавати апеляцію на цей вирок.

Відомо, що 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку нібито входила "російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці", - Тетяна Кузьменко і громадянин України, якого підозрюють у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби" - Костянтин Ширінг. Були порушені справи "про державну зраду і шпигунство".

За версією ФСБ, прапорщик Кузьменко нібито передавала Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, місцях його дислокації, а він цю інформацію передавав в Міноборони України.

7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив 8 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки військовослужбовця Тетяні Кузьменко, обвинуваченій у "державній зраді". Суд дав відстрочку, поки дитина Кузьменко не досягне 14-річного віку. Справу розглядали в особливому порядку і в закритому режимі через матеріали під грифом "цілком таємно". Особливий порядок розгляду справ застосовується, як правило, у випадках визнання провини.

Ширінг страждає серцево-судинними захворюваннями. Він кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг багаторазово скаржився на ненадання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО кілька разів переводила його з камери в камеру і умови утримання в кожній були гірші, ніж у попередній.