Як боротись із сезонним переїданням

Осінній сезон часто призводить до збільшення кількості їжі в раціоні. Зокрема це пов'язують з настанням прохолоди. Похмуру погоду багато хто компенсує шкідливою їжею, повідомляє 24 Канал.

Переїдання стає проблемою багатьох та призводить до зайвих кілограмів. Аби зберегти фігуру та почуватись добре, варто дотримуватись цих порад.

Як не переїдати

Часто ця проблема виникає у людей, які прагнуть зігрітись та переживають період адаптації до нижчих температур. Але такий спосіб буде не надто корисним, тому ви можете спробувати "відрегулювати" переїдання, аби воно принесло більше користі.

Не грійтесь їжею

Їжа – це не єдиний спосіб забезпечити організм потрібним комфортом та теплом. Ви можете замінити її напоями: ароматні трав'яні або цитрусові чаї чи ароматизована підігріта вода з медом та лимоном. Також запасіться теплими атрибутами: придбайте м'який плед, зручний домашній одяг та вовняні шкарпетки. Якщо ви відчуваєте, що сильно промерзли на вулиці, зігрійтесь теплою ванною.

Додайте стравам тепла

Включіть в осінній раціон більше гарячих страв. Використовуйте під час приготування приправи, які допоможуть зігрітись: імбир, куркуму, перець, кардамон і корицю. Зробіть акцент на густих супах-пюре, які стануть ідеальним доповненням осіннього раціону. Також пам'ятайте про омега-3 та вітамін D, які можна отримати зі скумбрії, оселедця, рослинних олій, насіння та горіхів.

Нормалізуйте сон

Сон – це основне джерело життєвої енергії, тому потрібно подбати про здоровий відпочинок. Він має тривати 6 – 9 годин. Саме втома та недосип часто стають причиною переїдання. Постарайтесь лягати спати раніше, аби покращити якість сну, та подбайте про емоційний стан.