Ківа зробив нову дивну заяву про Путіна

Одіозний проросійський політик і нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа спробував пояснити своє нещодавнє привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження, повідомляє УНИАН.

Це сталося в ефірі телеканалу "Україна 24" напередодні ввечері.

Відповідаючи на запитання ведучої, Ківа заявив, що "привітав лідера сусідньої держави як чоловіка, до якого він відчуває повагу" .

"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може викликати повагу" , - заявив депутат.

І додав, що РФ - "економічний партнер України" .