Ківа зробив нову дивну заяву про Путіна
Одіозний проросійський політик і нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа спробував пояснити своє нещодавнє привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження, повідомляє УНИАН.
Це сталося в ефірі телеканалу "Україна 24" напередодні ввечері.
Відповідаючи на запитання ведучої, Ківа заявив, що
"привітав лідера сусідньої держави як чоловіка, до якого він відчуває повагу".
"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може викликати повагу", - заявив депутат.
І додав, що РФ -
"економічний партнер України".
Ківа також заявив, що
"наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада". Він стверджує, що його колеги по фракції ОПЗЖ не заперечували проти таких заяв на адресу Росії та Путіна.