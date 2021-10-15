Україна наростила імпорт та експорт товарів

За вісім місяців 2021 року українські підприємства здійснили експорт товарів на суму $ 41,7 млрд, а імпорт - на $ 43,5 млрд. Це на 35,6% і 30,1% більше в порівнянні з аналогічними показниками 2020 року відповідно, повідомляє UBR.

Негативне сальдо склало $ 17,3 млн проти $ 26,1 млн - у січні-серпні 2020 року.

Водночас у серпні 2021 року на експорт було продано товарів на $ 6,2 млрд (+ 48,9% до серпня 2020 року), а імпорт склав $ 6,1 млрд (+ 37,3%). Сальдо - $ 104,6 млн.

За даними Держстату, зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 231 країни світу.

Основними споживачами українських товарів за підсумками січня-серпня 2021-го стали такі країни:

Китай (частка в 13,6% від загального експорту);

Польща (8,2%);

Туреччина (5,7%).

Імпортерами були такі держави:

Китай (15% від загального імпорту);

Німеччина (9%);

Росія (7,8%).

Найчастіше за кордон український бізнес продавав зерно і масло, метали, мінеральні продукти та обладнання. У той же час купують паливо і нафту, хімічну продукцію, машини і обладнання, а також транспорт.