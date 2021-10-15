Ціни на нафту злетіли до нового трирічного максимуму

Вартість еталонної марки нафти Brent, що видобувається в Північному морі, рекордно зросла на торгах 15 жовтня – до 85,1 долара. Котирування перевищили значення жовтня 2018 року, повідомляє Сегодня.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Зростання в порівнянні з рівнем закриття склало 1,2%. Тим часом ціна за барель нафти американської марки WTI досягла 82,28 долара за барель. Зростання склало 1,2%.

Ще в серпні цього року світові ціни на нафту марки Brent досягли рекордно низьких показників вперше з 24 травня, впавши в ціні до 66,08 за барель. Ціни впали на тлі зміцнення долара і у зв'язку з активним поширенням нового штаму коронавірусу.

Вже на початку жовтня ціна на нафту північноморської марки Brent піднялася вище 81 долара за барель.