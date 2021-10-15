Український чемпіон світу з боксу проведе захист титулу

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян проведе захист свого титулу в поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Луїса Консепсьона, повідомляє УНИАН.

Бій відбудеться 20 листопада в Києві - у виставковому центрі АККО Інтернешнл.

Раніше команда Union Boxing Promotion виграла промоутерські торги на організацію бою в Україні.

Панамець Консепсьйон - екс-чемпіон світу в двох різних вагових категоріях. На профі-рингу в його активі 39 перемог, а в пасиві - 8 поразок.

Артем Далакян: п'ятий захист пояса