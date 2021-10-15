Екс-голова МЗС: Стаття Медведєва – антисемітський "наїзд" на Зеленського

Стаття екс-президента РФ Дмитра Медведєва "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" образлива для президента України та українського народу. Таку точку зору в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24 висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Украина 24.

"Стаття Медведєва - це не просто хамський пасквіль. Там міститься абсолютно свідомий, антисемітський "наїзд" на українського президента. Я, до речі, не знаю чому на це не реагують. Наприклад мене це ображає, і це повинно ображати всю країну" , - сказав він.

На його думку, текст Медведєва не має залишитися без відповіді та реакції.

"Сенс цієї статті – відмовити українському керівництву в політичній та моральній легітимності. І нам потрібно бити по тому, що говориться" , - додав Клімкін.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв написав статтю та опублікував її в виданні "Коммерсант". Текст наповнений агресивними нападками на українського президента та державу.

"Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України. Можна тільки уявити, наскільки огидно йому було зробити таке моральне "сальто-мортале". Це нагадує божевільну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції у нацистській Німеччині, з ідейних причин, попросилися б на службу до СС" , - написав Медведєв.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що стаття була приурочена до візиту заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд в Росію. На його думку, в тексті прямий шантаж США та оголошення війни Україні.