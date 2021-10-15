Британська лабораторія зробила 43 тис. COVID-тестів з помилковим результатом

У приватній лабораторії англійського міста Вулвергемптон призупинили тестування на коронавірус після того, як понад 40 тисяч результатів тестів виявилися неправильними, повідомляє Українська правда.

Було розпочато розслідування повідомлень про людей, які отримали негативні результати ПЛР-тесту після того, як вони раніше отримали позитивний результат експрес-тестів на антиген COVID-19.

За оцінками влади, в лабораторії Immensa Health Clinic у Вулверхемптоні було оброблено 400 000 проб на коронавірус, і приблизно 43 000 осіб могли отримати неправильні результати в період з 8 вересня по 12 жовтня.

У британській службі охорони здоров'я підкреслили, що в цілому з експрес-тестами "немає технічних проблем", додавши, що інші лабораторії "працюють нормально".

"Це ізольований інцидент, який приписують одній лабораторії" , - заявили в службі, сказавши, що всі зразки тепер перенаправляються в інші лабораторії.

Влада також зв'язується з людьми, які все ще можуть бути заразними, щоб порадити їм пройти ще один тест, в той час, як близьким контактам з симптомами також буде настійно рекомендовано пройти тестування.