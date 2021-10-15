"Газпром" цьогоріч тричі зменшував транзит газу Україною

Російський газовий монополіст "Газпром" у 2021 році тричі зменшував транзит газу територією України, повідомляє УНІАН.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Газпром" тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. 1 січня 2020 року з 186 млн куб. м на добу до 124 млн куб. м, з 1 вересня знизив до 109 млн куб. м, а 1 жовтня після початку постачання газу до Угорщини через Турецький та Болгарський потоки - до 86 млн куб. м, хоча сплачує за 109 млн куб. м" , - написав Макогон.

За його словами, "Газпром" часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені, та не тільки в Україні, але і в інших країнах, наприклад, у Словаччині.

Директор ОГТСУ підкреслює, що діючий контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд куб. м газу, а щоденне транспортування 109 млн куб. м. В той же час, зараз фізично транспортується значно менше - 85,9 млн куб. м на добу. Відтак, заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають маніпулятивний характер.

"Така поведінка "Газпрому" заслуговує особливої уваги Європи, тому що незважаючи на значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, "Газпром" навіть не використовує ті потужності, які вже сплачені" , - на ﻿ голосив Макогон.

Він додав, що Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку 2".