Венеціанська комісія не схвалить "закон про олігархів" – нардеп
Венеціанська комісія дасть негативний висновок щодо проекту закону про олігархів через його очевидну неконституційність. Про це заявила нардеп від "слуги народу" Людмила Буймістер, повідомляє Деловая столица.
Таку заяву "слуга" зробила в ефірі телеканалу Україна 24.
"Венеціанська комісія в будь-якому випадку надасть негативний висновок щодо цього законопроекту. Про це говорили численні експерти всередині держави", — зазначила нардеп.
Буймистер повідомила, що зараз законопроект намагаються випустити з Верховної Ради з порушенням парламентських процедур, регламенту і Конституції.
"Є намір цей закон прийняти навіть повз усіх парламентських процедур, не враховуючи регламент, не рахуючи виконання законодавства України. Для чого це робиться саме таким чином, зрозуміти дуже важко", — сказала політик.