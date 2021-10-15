Тіна Кароль відповіла на питання від фанатів (відео)

Популярна українська співачка Тіна Кароль відповіла на 25 запитань від фанатів, повідомляє УНИАН.

Ролик зі своїми зізнаннями виконавиця опублікувала на своєму YouTube-канал.

Зокрема, співачка заявила, що шкільні роки їй запам'яталися "мукою", а на питання про улюблений колір зірка відповіла: "Траурний".

Також Кароль зізналася, що вірить в магію та розповіла про "цілодобову" підготовку до майбутніх концертів.

"Не знаю" , – сказала Тіна Кароль, відповідаючи на питання про дует зі співаком Даном Баланом.

Тіна Кароль та Дан Балан

У дев'ятому та 10-му сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан займав крісло судді. Глядачі шоу припускали, що у нього роман з колегою по шоу Тіною Кароль.

У мережі навіть створили фан-сторінку пари під назвою "ДанТіна".

У травні 2021 року продюсер шоу "Голос країни" на "1+1" Володимир Завадюк заявив, що романтичні стосунки між Кароль та Баланом були придумані ним заради рейтингу.