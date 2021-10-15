Toyota скоротить виробництво автомобілів в листопаді

В умовах спровокованої пандемією дефіциту напівпровідникових компонентів корпорація Toyota примудрилася в черговий раз отримати статус найбільшого автовиробника в світі. І все ж, листопадовий виробничий план Toyota буде змушена скоротити на 15% або 150 тисяч автомобілів, повідомляє 3Dnews.

Як зазначає поширивше цю інформацію видання Nikkei Asian Review, основними причинами такого рішення залишаються дефіцит напівпровідникових компонентів і планові відключення електропостачання підприємств в Китаї, які застосовуються владою заради захисту навколишнього середовища з кінця вересня.

У вересні та жовтні, як зазначає джерело, Toyota Motor вже була змушена скоротити обсяги виробництва автомобілів на 40%, оскільки річний локдаун у В'єтнамі та Малайзії обмежив здатність місцевих постачальників випускати автокомпоненти в достатніх кількостях. Виною всьому стали обмежувальні заходи, які влада ввела для запобігання поширенню нової коронавiрусной інфекції.

Виробничий план Toyota на 2021 фіскальний рік коригувати не збирається, розраховуючи до березня наступного календарного року випустити 9 млн автомобілів. До кінця грудня ситуація з виробництвом машин повинна нормалізуватися, як відзначають представники компанії на умовах анонімності. Зауважимо, що Toyota виграла від своєї стійкості до напівпровідникового кризи і з точки зору збільшення частки ринку в США, оскільки конкуруюча GM вперше в своїй історії поступилася їй статус лідера в цьому році саме через дефіцит напівпровідникових компонентів.

Сама Toyota тривалий час рятувалася від перебоїв з поставками чіпів за рахунок прийнятої ще в першій половині минулого десятиліття тактики зберігання на складах постачальників чотиримісячного аварійного запасу комплектуючих. До такого не самому оптимальному з точки зору операційних витрат рішенням Toyota прийшла в результаті аналізу підсумків попередніх криз, викликаних стихійними лихами та техногенними катастрофами.