Поради з харчування восени: як знизити аутоімунні реакції

Поради з харчування восени: як знизити аутоімунні реакції

Осінь та аутоімунні захворювання, повідомляє Обозреватель.

Останні два тижні причини звернень пацієнтів трохи змінилися: якщо влітку переважно вони були пов'язані з нормалізацією маси тіла, то зараз стало більше з скаргами на респіраторні порушення та більше пацієнтів із загостреннями аутоімунних захворювань: аутоімунного тиреоідиту, ревматоїдного артриту, шкірних захворювань.

Аутоімунні захворювання розвиваються тоді, коли імунна система атакує власні тканини.

Оксана Скиталінська.
Оксана Скиталінська. Джерело: Фейсбук Оксани Скиталінської

Звісно, у кожної людини свої причини та механізми захворювань, проте я би хотіла дати рекомендації з протизапального харчування з акцентом на зниження аутоімунних реакцій.

– Нормалізувати спосіб життя, не дозволяти хронічним стресам домінувати. До хронічних стресів належить і щоденне недосипання (сон по 5-6 годин, пізнє хаотичне лягання спати), щоденне споживання промислових солодощів, фастфуду, нездорових жирів, таких, як маргарини, "легкі масла", використання агресивних побутових засобів (пральні порошки, миючі і тд), куріння, алкоголь.

– Включати різноманітні джерела білку в кожний основний прийом їжі. В стресовій ситуації інтенсивно розпадаються білки слизових, імунних органів, що знижує захисну функцію епітелію та роботу імунної системи. Яйця, страви із нежирного м'яса, печінки, кисломолочних продуктів, зеленого горошку.

Здорове харчування.
Здорове харчування. Джерело: Фейсбук Оксани Скиталінської

– Вживати продукти, багаті холіном, лецитином, не боятися присутності незначної кількості холестерину (жовтки яєць, м'який кисломолочний сир 5-9%жирності, вершки, сметану). Можна і невеличкий шматочок сала. При підвищенні вмісту цих молекул в клітинах, клітини стають менш проникними до пошкоджуючих факторів. Крім того, ці речовини необхідні для синтезу гормонів кори наднирників (глюкокортикоїдів), які мають протизапальну дію.

– Зменшити до мінімуму олії, багаті омега6 жирами (будь-які промислові жири типу маргаринів, соняшникову рафіновану олію). Крім того, що вони стимулюють запалення, вони пригнічують синтез протизапальних гормонів наднирників.

– Вживати менше солі. Їжа, яка нас оточує, переважно проходить процес переробки та приготування і майже вся вона додатково посолена. Натрій (сіль) є антагоністом важливого мінералу – калію. Калій не лише запобігає накопиченню рідини в організмі, але і активно використовується при стресі. Високий вміст натрію в раціоні активує експресію генів в макрофагах та стимулює продукцію імунних клітин, які спричинюють запалення та аутоімунні процеси.

– Вживати продукти, багаті вітаміном Д. Вітамін Д має протизапальну дію і активний при поєднанні з магнієм.

– Включати продукти, багаті природніми антиоксидантами та вітаміном С – ягоди калини, чорноплідної горобини, смородини, чорниці, гранату, зелень, капусту всіх сортів та ін;

– Обов'язково включати продукти, багаті не лише клітковиною (овочі, горіхи, крупи), але і пектинами (те, що надає желюючих властивостей) – печений гарбуз, тушкована морква та буряк, сливи свіжі та запечені, печені яблука. Пектини поглинають циркулюючі імунні комплекси та зменшують аутоагресію.

– Харчуватися різноманітно і дотримуватися режиму харчування. Часте споживання їжі, особливо однакової, а також безпосередньо перед сном, активує запальні процеси.

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