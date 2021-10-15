Поради з харчування восени: як знизити аутоімунні реакції

Осінь та аутоімунні захворювання, повідомляє Обозреватель.

Останні два тижні причини звернень пацієнтів трохи змінилися: якщо влітку переважно вони були пов'язані з нормалізацією маси тіла, то зараз стало більше з скаргами на респіраторні порушення та більше пацієнтів із загостреннями аутоімунних захворювань: аутоімунного тиреоідиту, ревматоїдного артриту, шкірних захворювань.

Аутоімунні захворювання розвиваються тоді, коли імунна система атакує власні тканини.

Оксана Скиталінська. Джерело: Фейсбук Оксани Скиталінської

Звісно, у кожної людини свої причини та механізми захворювань, проте я би хотіла дати рекомендації з протизапального харчування з акцентом на зниження аутоімунних реакцій.

– Нормалізувати спосіб життя, не дозволяти хронічним стресам домінувати. До хронічних стресів належить і щоденне недосипання (сон по 5-6 годин, пізнє хаотичне лягання спати), щоденне споживання промислових солодощів, фастфуду, нездорових жирів, таких, як маргарини, "легкі масла", використання агресивних побутових засобів (пральні порошки, миючі і тд), куріння, алкоголь.

– Включати різноманітні джерела білку в кожний основний прийом їжі. В стресовій ситуації інтенсивно розпадаються білки слизових, імунних органів, що знижує захисну функцію епітелію та роботу імунної системи. Яйця, страви із нежирного м'яса, печінки, кисломолочних продуктів, зеленого горошку.

Здорове харчування. Джерело: Фейсбук Оксани Скиталінської

– Вживати продукти, багаті холіном, лецитином, не боятися присутності незначної кількості холестерину (жовтки яєць, м'який кисломолочний сир 5-9%жирності, вершки, сметану). Можна і невеличкий шматочок сала. При підвищенні вмісту цих молекул в клітинах, клітини стають менш проникними до пошкоджуючих факторів. Крім того, ці речовини необхідні для синтезу гормонів кори наднирників (глюкокортикоїдів), які мають протизапальну дію.

– Зменшити до мінімуму олії, багаті омега6 жирами (будь-які промислові жири типу маргаринів, соняшникову рафіновану олію). Крім того, що вони стимулюють запалення, вони пригнічують синтез протизапальних гормонів наднирників.

– Вживати менше солі. Їжа, яка нас оточує, переважно проходить процес переробки та приготування і майже вся вона додатково посолена. Натрій (сіль) є антагоністом важливого мінералу – калію. Калій не лише запобігає накопиченню рідини в організмі, але і активно використовується при стресі. Високий вміст натрію в раціоні активує експресію генів в макрофагах та стимулює продукцію імунних клітин, які спричинюють запалення та аутоімунні процеси.

– Вживати продукти, багаті вітаміном Д. Вітамін Д має протизапальну дію і активний при поєднанні з магнієм.

– Включати продукти, багаті природніми антиоксидантами та вітаміном С – ягоди калини, чорноплідної горобини, смородини, чорниці, гранату, зелень, капусту всіх сортів та ін;

– Обов'язково включати продукти, багаті не лише клітковиною (овочі, горіхи, крупи), але і пектинами (те, що надає желюючих властивостей) – печений гарбуз, тушкована морква та буряк, сливи свіжі та запечені, печені яблука. Пектини поглинають циркулюючі імунні комплекси та зменшують аутоагресію.

– Харчуватися різноманітно і дотримуватися режиму харчування. Часте споживання їжі, особливо однакової, а також безпосередньо перед сном, активує запальні процеси.

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