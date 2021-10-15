Вибух в Кандагарі: кількість жертв збільшилася

У мечеті під час п'ятничної молитви було чотири терориста-смертника, кажуть свідки інциденту, повідомляє Кореспондент.

У Кандагарі, Афганістан, число загиблих в результаті вибуху в шиїтській мечеті зросла до 62.

Інформагентство Bakhtar пише, що ще щонайменше 70 осіб отримали поранення.

У свою чергу свідки кажуть, що всього було четверо терористів-смертників - двоє підірвали себе біля воріт перед мечеттю, а ще двоє увійшли в будівлю і підірвалися там.

При цьому зазвичай під час п'ятничної молитви в цій мечеті знаходяться до 500 осіб.

На даний момент ніхто не взяв відповідальність за вибух.

Нагадаємо, тиждень тому у в шиїтській мечеті в афганському Кундузі також стався вибух, тоді загинули 46 осіб і ще 140 постраждали.