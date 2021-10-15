У Китаї представлені два нових проекти аеротаксі

На авіасалоні China Airshow 2021 Чжухаї були представлені два нових проекти автономних електричних аеротаксі з вертикальними зльотом і посадкою (eVTOL), повідомляє 3Dnews.

Один з проектів запропонований у вигляді цифрової моделі, а інший як передпольотної прототип, що обіцяє незабаром урізноманітнити новини з Китаю випробування нового виду міського транспорту.

Джерело зображення: Autoflight

Безумовним лідером нового напрямку міської мобільності залишається китайська компанія EHang, яка вже серійно випускає до 50 фірмових двомісних аеротаксі EHang 216 щомісяця. Незабаром конкуренцію їй можуть скласти чотиримісні аеротаксі V1500M компанії Autoflight, прототип яких був показаний на авіасалоні. Розробники стверджують, що безпілотний V1500M при повному завантаженні пасажирами зможе пролітати до 250 км на швидкості до 200 км/год.

Джерело зображення: Autoflight

Компанія Autoflight заснована в Шанхаї в 2016 році і має за плечима кілька прототипів eVTOL, найперспективнішим з яких можна назвати вантажний дрон V1000CG (доставка 300 кг на 200 км на чистій електричній тязі). Випробування дрона тривають деякий час, і його схема багато в чому повторена в пасажирської моделі V1500M. Тому можна очікувати, що льотні характеристики передбачувані і випробування почнуться в доступному для огляду майбутньому. Сертифікувати пасажирську модель компанія Autoflight розраховує в 2024 році.

Джерело зображення: Pantuo Pantala

Другий китайський проект - Pantuo Pantala Concept H - представлений тільки в цифровому вигляді, але цікавий по-своєму. Він досить сильно нагадує американський проект eVTOL під назвою Lilium. Подібність настільки сильне, що не можна виключати юридичні претензії до проекту з боку американців.

Як і Lilium, апарат Pantuo Pantala Concept H спирається на канальні вентилятори в поворотних крилах. Схема планера також повторюється - мале крило попереду і велике крило на задній частині фюзеляжу. Подібна концепція радує око вишуканістю форм, але чи буде апарат літати і наскільки добре - це ще питання. Випробування Lilium проводяться понад три роки і поки далекі від завершення, тоді як традиційна мультікоптерная схема себе повністю виправдовує, хоча зірок з неба теж не вистачає.