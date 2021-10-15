В Італії протестують проти обов'язкової наявності "зелених пропусків"

Порти Італії в п'ятницю зіткнулися з хвилею протестів тих, хто незадоволений набуттям чинності вимогою до всіх працівників мати "зелений пропуск", що засвідчує захищеність його власника проти COVID-19. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, приблизно 300 осіб заблокували вхід до порту Генуї на північному заході Італії, а в порту Трієсту сотні людей також вийшли протестувати. Демонстранти в Трієсті пригрозили продовжувати страйк безстроково, попри те, що їм запропонували зробити безоплатні тести на можливу наявність COVID-19.

Водночас місцева влада запевнила, що порт Трієсту працює.

ЗМІ зазначають, що ці акції протесту можуть стати лише початком більш масштабних демонстрацій у п'ятницю.

З п'ятниці в Італії всі працівники мають пред'явити так званий зелений пропуск - свідоцтво про наявність щеплення, одужання після COVID-19 або негативного аналізу на наявність вірусу.

В уряді голови ради міністрів Італії Маріо Драгі раніше зазначали, що "зелені паспорти" допоможуть уникнути впровадження локдауну.

Понад 3 млн працівників залишаються нещепленими. Більшість із них зможуть продовжувати працювати тільки в тому разі, якщо робитимуть власним котом ПЛР-тест кожні 48 або 72 години.

Загалом в Італії за час пандемії виявили понад 4,7 млн заражень COVID-19, понад 131,4 тис. інфікованих померли.