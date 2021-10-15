Динамо і Шахтар стилізували лави на Олімпійському

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар", які проводять свої домашні матчі на НСК "Олімпійський", стилізували лави запасних на стадіоні, повідомляє УНИАН.

Про це пишуть прес-служби "Динамо" і "Шахтаря". Проект реалізовано двома клубами спільно.

Сидіння однієї з "лав" були оформлені в кольори "Динамо", тоді як іншої - в кольори "Шахтаря". І там, і там на сидіннях можна побачити клубні емблеми.

Повідомляється, що нові крісла обладнані системою обігріву з трьома функціями на спинках і сидіннях. Крім того, вони нададуть гравцям і персоналу команд підвищену зручність і хороший огляд на полі.

"Динамо" також повідомляє, що під час матчів киян конструкції будуть оформлені в клубних кольорах, а під час інших поєдинків будуть відповідати символіці інших клубів.

фото instagram.com/fcshakhtar

фото instagram.com/fcshakhtar

фото Динамо Київ

фото Динамо Київ

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