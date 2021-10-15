"Червона" зона: на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі
У зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину, повідомляє РБК-Україна.
"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог - у Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - зазначив в.о. заступника міського голови Роман Головня.
За його словами, ситуація з СOVID-19 в Херсоні напружена, і лікарні вже заповнені більш ніж на 95%. Тому відсьогодні херсонських пацієнтів госпіталізують у сусідніх районах.
Що стосується громадського транспорту, то на маршрути вийшли тролейбуси і автобуси в повному складі.
Автор: Ілона Свиридова