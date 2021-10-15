Україна і Росія більше не лідери у використанні криптовалюти

Україна і Росія посіли 4 і 18 місце відповідно у рейтингу глобального індексу прийняття криптовалюти у 2021 році, який склала аналітична компанія Chainalysis, повідомляє Новое время.

Згідно з цим рейтингом, Україна втратила три позиції, а Росія — 16 місць, в порівнянні з минулим роком, коли Chainalysis поставили їх на перше і друге місце у своєму рейтингу.

Аналітики підрахували, що за останній рік жителі країн Східної Європи отримали криптовалюту на суму приблизно $422 млрд. Це в десять разів більше, ніж торік.

Рейтинг також свідчить, що 86% всієї криптовалюти російських користувачів і 87% криптовалюти українців відправляються на іноземні адреси.

Найчастіше гроші з цих країн відправляються в Західну Європу, а потім до Північної Америки і Східну Азію.