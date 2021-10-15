ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

У Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі може бути запроваджено у листопаді. Про це у п'ятницю, 15 жовтня, заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити колись у листопаді" , - заявило джерело.

Як відомо, брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення усіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю у структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.