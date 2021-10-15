"Нафтогаз" готується до гіршого в опалювальному сезоні
НАК "Нафтогаз України" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону 2021/2022 років, повідомив глава правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми моделюємо різні сценарії: скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли є обмежена потужність для підйому; яка у нас видобуток, які обмеження, скільки газу можна взяти безпосередньо з труби, скільки подати і т.д ... Плануємо як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби в газі для всіх наших клієнтів", - сказав Вітренко.
За його словами, компанія також тримає в умі і найгірший сценарій для країни: якщо запрацює газопровід "Північний потік 2" і РФ надумає повністю припинити фізичний транзит природного газу через ГТС України.
Вітренко нагадав, що "Газпром" як і раніше відмовляється продавати газ європейським компаніям на кордоні Україна-РФ, фактично блокуючи доступ до транзиту в Європу через ГТС України.
"Ми наполягаємо, що європейські компанії повинні отримати можливість купувати цей газ на російсько-українському кордоні. Тоді вони самі зможуть бронювати потужності української ГТС, що знижує ризики припинення транзиту. Таким чином" Газпром "показав би німецькому регулятору, який розглядає питання сертифікації оператора" Північного потоку-2 ", що Росія готова дотримуватися європейське законодавство і сприймає газ як товар, а не зброя або інструмент шантажу", - зазначив глава НАК.