Hyundai представила нову колекцію одягу

Модна колекція Re:Style 2021 від Hyundai буде у вільному продажу обмежений період, повідомляє 24 Канал.

Це вже третя колекція лінійки Re:Style. У такий спосіб Hyundai показує свій курс на екологічність у всьому, включаючи використання залишків виробництва.

Торішня колекція Re:Style 2020 включала речі, створені відомими дизайнерами, а цього року дизайнери Hyundai самі попрацювали над створенням 12 предметів для нової колекції. Моделі одягу включають спортивні куртки, світшоти, худі на застібках, шорти та штани. Для створення одягу використовувались автомобільні подушки та ремені безпеки, волокна з перероблених матеріалів і рослинний біопластик bio-PET, який використовується в інтер’єрі Ioniq 5.

Фото: одяг з колекції Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Фото: одяг з колекції Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Фото: одяг з колекції Hyundai Re:Style 2021 / Hyundai

Модний показ колекції Hyundai Re:Style вже відбувся у Сеулі та Парижі, а зараз одяг продається у бутіках L'Eclaireur та Boontheshop до 28 жовтня, а також онлайн – до 10 листопада.