У Порошенка перевірять погашення боргів перед ВСУ

"Європейська Солідарність" пообіцяла промоніторити погашення боргів перед ЗСУ, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила народна депутатка Ірина Геращенко, предає "ЄС".

Вперше з 2014 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати.

""Ви всьо врьотє" – півроку кричала нам влада на всіх ефірах, коли з весни ми підняли питання заборгованості перед ЗСУ" , – наголошує Ірина Геращенко.

""Ніякої заборгованості перед армією немає" – на зеленому глазу з найвищої трибуни в парламенті "звітував" прем‘єр Шмигаль , відповідаючи на запитання "Європейської Солідарності". Під аплодисменти "слуг"" , - продовжує нардепка.

""Опозиція, як ви смієте критикувати президента" – обурювалися "слуги", коли в кожному виступі ми наголошували, що Верховний головнокомандувач забув про армію. Бо за його правління вперше виникли ці заборгованості, й вже три роки заморожені зарплати військовим" , – нагадала Геращенко.

І ось на День захисників і захисниць України, додає народна депутатка, на сайті ОП "вигулькнув" указ президента з вимогою негайної виплати боргів ЗСУ.

"Так про які борги йдеться, як їх "не було, вигадала "Європейська Солідарність", Геращенко, "ви всьо врьотє"…? На жаль, влада продовжує публічно брехати, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії… Зросли видатки на безпеку, що включає в себе щедре фінансування МВС, ДБР, СБУ, прокуратури. Всі видатки на оборону заморожені" , – наголошує політик.

Геращенко додала, що вже й самі військові чиновники визнають, що борги цього року сягають 3 млрд грн, потреби армії – більше 7 млрд.

"Але коли опозиція про це щодня говорить, то навіть деякі ліберальні інтернет-ЗМІ пишуть, що, мовляв, "ЄС" варто припинити критику влади. Хоч насправді ми озвучуємо хіба що 10 частину того, що чуємо в армії і від людей" , – каже політик.

"Не дивує, що влада про потреби армії не знає. Вони були там раз, з піар-вояжем рік тому, напередодні місцевих виборів. Важко уявити рівень брехні і безвідповідальності влади, якби не було нашої команди, єдиної, що щодня нагадує владі про їх обов’язки" , – наголосила нардепка.