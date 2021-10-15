США знімуть обмеження для вакцинованих іноземців

США зніме обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з більш ніж 30 країн. Білий дім збирається сьогодні оголосити про таке рішення, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише The Guardian.

За словами представника Білого дому, рішення стосуватиметься країн на сухопутних кордонах США.

Крім того, Білий дім повідомляв 20 вересня, що Сполучені Штати знімуть обмеження для жителів 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію і більшу частину Європи на початку листопада. Точної дати тоді не було.

За даними The Guardian, адміністрація президента Джо Байдена оголосить сьогодні, що кордони для цих країн відкриють з 8 листопада.

Як відомо, з березня 2020 року з метою боротьби з пандемією коронавірусу США ввели ряд обмежень для подорожей за кордон.