Невелике похолодання та дощі: погода на вихідних 16-17 жовтня

На вихідних 16-17 жовтня на українців чекає переважно хороша, ясна погода без опадів і з невеликою хмарністю. Температура повітря поки буде триматися в межах 10-16°С у середньому. У неділю очікується невелике похолодання.

Отже, у суботу, 16 жовтня, у центральних, північних і в більшості західних областей очікується температура близько 11-14°С удень і 2-6°С уночі. На Закарпатті ж, у східних, а також у більшості південних областей буде трохи тепліше - 13-16°С удень і від 1°С на сході до 9°С на півдні вночі. У той же час, Одеська область несподівано виявиться найхолоднішою в країні - там очікується тільки 10-12°С удень, але при цьому 7-9°С уночі. У Криму ж буде найтепліше - там обіцяють 15-17°С удень і так само 7-9°С уночі.

Дощі 16 жовтня проллються на півночі країни, а також у центральних Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Середня швидкість вітру по країні очікується в межах 7-14 км/год. В Одеській, а також у західних областях - до 18 км/год. У Чернігівській області можливі шквали до 22 км/год. У центрі та в Криму буде не так вітряно - близько 4-11 км/год, місцями - до 14 км/год.

У неділю, 17 жовтня, температурні показники в більшості областей упадуть на 1-2 градуси вдень, уночі можливі незначні заморозки. У центральних, північних, а також у більшості західних та в Харківській областях очікується близько 10-13°С удень і від 0°С на заході до 7°С у центрі вночі. В інших же східних, а також у більшості південних областей та на Закарпатті буде 12-15°С удень і від 0°С на Закарпатті до 8°С на сході вночі. В Одеській області значно потеплішає, і температура підніметься до 14-17°С удень і 7-9°С уночі. Такі ж показники очікуються й у Криму.

Дощів 17 жовтня не очікується ніде по країні, по всій території - сухо, але хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру складе близько 7-14 км/год, на півдні - 11-18 км/год. У Криму - 4-11 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 16-17 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 16-17 жовтня очікується температура від 3 до 14°С протягом дня, вітер близько 7-14 км/год, дощ у суботу та похмура погода в неділю.