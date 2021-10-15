В Україні проведуть перерахунок пенсійних виплат військовослужбовцям розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок і отримують пенсію відповідно до "військового" закону № 2262. Доплату нарахують на виплати, здійснені з 1 серпня 2021 року, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови розробили в Міністерстві соціальної політики. Документ розміщений﻿ на офіційному сайті відомства для громадського обговорення. Вже найближчим часом він буде направлений на схвалення Кабінету міністрів.

Як говориться в пояснювальній записці до проєкту, необхідність перерахунку пенсій виникла через підвищення зарплат українським розвідникам. Таке рішення прийнято﻿ Кабміном ще в липні 2021 року на виконання норм нового закону "Про розвідку﻿".

У свою чергу, відповідно до Закону № 2262, пенсія колишніх військових залежить від рівня грошового забезпечення діючих військовослужбовців. Відповідно, при зміні їх заробітної плати виплати пенсіонерам повинні перераховуватись автоматично.

Перерахунок пенсійних виплат буде проведено особам, звільненим з розвідувальних органів Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та Адміністрації Державної прикордонної служби. Під перегляд потраплять пенсії, виплачені з 1 серпня 2021 року, з урахуванням нового розміру заробітної плати розвідників згідно з постановою № 729﻿.

Нагадаємо, на початку липня 2021 року уряд Шмигаля мав перерахувати розмір виплат українським військовим пенсіонерам. Прем'єр запевняв, що сотні тисяч військових отримають додаткові пенсійні доплати, так як ще починаючи з 2017-го велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексацію.

Однак обіцяного Кабміном підвищення пенсій так і не відбулося - в липні 2021 колишні військові отримали "голі" виплати, розраховані ще на початку 2016 року. Це призвело до того, що пенсіонери почали масово звертатися до судів і таким чином добиватися законного підвищення пенсій. З 2019 року по всій Україні винесено близько 3 тис. подібних рішень судів на користь колишніх військовослужбовців.

При цьому в Україні вирішили підняти пенсії сім'ям загиблих в АТО / ООС. Одержувачам почнуть платити не менше 7800 грн. Підвищення зачепить 2 тис. людей, в середньому пенсії зростуть на 2000 грн.