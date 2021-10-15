У ДБР розповіли про нові випадки знущань "копів"

У Державному бюро розслідувань повідомили про нові випадки перевищення поліцейськими повноважень і знущання над затриманими громадянами. Нещодавно чергові подібні інциденти були зафіксовані в Житомирській, Запорізькій та Київській областях, повідомляє РБК-Украина.

У всіх цих випадках "копи" підозрюються або звинувачуються в перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Так, було розпочато досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції. Справою займаються слідчі територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції.

Було з'ясовано, що чоловіка, ймовірно причетного до дрібного хуліганства, доставили у відділення поліції. Між одним з оперуповноважених і громадянином виник словесний конфлікт, в результаті якого поліцейський гумовою палицею побив чоловіка прямо в холі райвідділу. Те, що відбувається, бачили інші відвідувачі відділення, які зупинили "копа" і викликали "швидку".

ДБР розповіло про факти перевищення поліцейськими повноважень і застосування сили проти громадян (фото: dbr.gov.ua)

Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також численні забої різних частин тіла.

У Запоріжжі патрульні змусили роздягнутися чоловіка, який був разом з жінкою, а пару на вулиці зупинили без жодних підстав. Коли ніяких заборонених речовин у чоловіка не знайшли, "копи" просто продовжили знущатися з нього та бити - викручували потерпілому вуха і пальці, завдавати ударів по голові, тілу, ногах.

Поліцейські за побиття затриманих постануть перед судом (фото: dbr.gov.ua)

Також до суду направили обвинувальний акт стосовно житомирського інспектора патрульної поліції, який побив людей при затриманні. Цей інцидент стався ще в листопаді 2020-го. Тоді патрульний спільно з колегою зупинив машину, водій якої порушив ПДР.

"Розмова водія з поліцейськими переросла у суперечку, в результаті якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля" , - передали в ДБР.

Нещодавно під Києвом повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції у Білій Церкві, який побив порушника ПДР (звернув на світлофорі на червоне світло) в ніч на 10 жовтня.

Слідчі з'ясували, що тоді патрульні зупинили водія, вирішивши, що чоловік п'яний, і без відповідного тесту почали виписувати йому штраф. При оформленні протоколу та вилученні водійських прав чоловік на емоціях вдарив рукою по задньому вікну поліцейського авто. Тоді зі службової машини вибігли правоохоронці, збили його з ніг і скрутили, а один з інспекторів почав завдавати удари руками і ногами по голові та тулубу чоловіка. Потім "копи" наділи на нього наручники, і на прохання припинити побиття не реагували.