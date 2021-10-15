На порталі "Дія" з'являться сервіси для ветеранів

На порталі "Дія" незабаром з'являться сервіси для ветеранів. Над їхнім запуском працюють Мінцифра та Мінветеранів, повідомляє РБК-Украина.

Запуск нових сервісів запланований у 2022 році. Ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.

Всього в Україні більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав - приблизно 1,2 мільйона.

"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16" , - розказав Федоров.

Це, за його словами, стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у "Дія".

Раніше повідомлялося, що можливість віддалено пройти ідентифікацію через "Дію" для пенсіонерів з окупованого Донбасу з'явиться до кінця року.