16 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити

У суботу, 16 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті святого Діонісія Ареопагіта (Дениса в народі). Свої іменини святкують чоловіки на ім'я Денис та Іван, повідомляє Обозреватель.

Вважається, що за рядом прикмет цього дня можна визначити, якою буде погода взимку, а також найближчими днями. Що можна та що не можна робити сьогодні, читайте в матеріалi.

Діонісій Ареопагіт

Православні 16 жовтня вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта – учня апостола Павла, першого єпископа Афін. Наприкінці першого століття за дорученням папи Климента він вирушив з проповіддю до Галії, де загинув від рук язичників. Авторству Діонісія приписують кілька творів, відомих як "Ареопагітики".

Наші пращури цього дня побоювалися пристріту і духів осінньої лихоманки, які, як вважалося, викликають хвороби. Для захисту читали замовляння, використовували різні обереги.

16 жовтня вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта. Джерело: ikonaspas.ru

Що не можна робити 16 жовтня

За повір'ям, на Дениса слід дбайливо ставитися до свого здоров'я: не зловживати алкоголем, не переїдати, уникати шкідливої та жирної їжі.

Також не можна лихословити, ображати ближніх, вступати в конфлікти, а також займатися фізичною працею.

Хмари темні й нависають низько над землею – скоро похолодає і піде сніг. Джерело: Pixabay

Прикмети 16 жовтня