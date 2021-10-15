16 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити
У суботу, 16 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті святого Діонісія Ареопагіта (Дениса в народі). Свої іменини святкують чоловіки на ім'я Денис та Іван, повідомляє Обозреватель.
Вважається, що за рядом прикмет цього дня можна визначити, якою буде погода взимку, а також найближчими днями. Що можна та що не можна робити сьогодні, читайте в матеріалi.
Діонісій Ареопагіт
Православні 16 жовтня вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта – учня апостола Павла, першого єпископа Афін. Наприкінці першого століття за дорученням папи Климента він вирушив з проповіддю до Галії, де загинув від рук язичників. Авторству Діонісія приписують кілька творів, відомих як "Ареопагітики".
Наші пращури цього дня побоювалися пристріту і духів осінньої лихоманки, які, як вважалося, викликають хвороби. Для захисту читали замовляння, використовували різні обереги.
Що не можна робити 16 жовтня
За повір'ям, на Дениса слід дбайливо ставитися до свого здоров'я: не зловживати алкоголем, не переїдати, уникати шкідливої та жирної їжі.
Також не можна лихословити, ображати ближніх, вступати в конфлікти, а також займатися фізичною працею.
Прикмети 16 жовтня
- Хмари темні й нависають низько над землею – скоро похолодає та піде сніг.
- Галки зібралися в зграї й кричать – до ясної погоди.
- Скотина розревілася на вечір – чекай морозу.
- Миші риють нори на південну сторону – до холодної зими.
- На Дениса тепло – морозу не буде раніше Артем'єва дня (2 листопада).