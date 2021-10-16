У рішенні РНБО щодо криміналітету були помилки щодо 108 осіб

У рішенні РНБО, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та ворів у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю

"Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО – ред.) – питання стосовно інформації про стан виконання протокольного доручення, що стосується застосування санкцій відносно контрабандистів і злодіїв у законі. Почали з питання криміналітету.

Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, в рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр проінформував, що 8 людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнена з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства" , – заявив Данилов.

Данілов також повідомив, що РНБО доручила міністру внутрішніх справ провести додаткову перевірку стосовно 9 осіб із згаданого списку санкцій.

"Було прохання людей, які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів, стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список. Їх бачення – що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції стосовно цих осіб, які мають пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ" , – сказав він.

Секретар РНБО також зазначив, що стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв у законі "продовжується робота".