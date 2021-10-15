BioNTech і Pfizer запросили ліцензію на вакцинацію дітей

В Європі можуть вперше дозволити COVID-вакцинацію дітей у віці 5-12 років. Розробники вакцини запевнили, що препарат безпечний, повідомляє Кореспондент.

Компанії Pfizer і BioNTech запросили ліцензію на COVID-вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років. Про це пише прес-служба компанії BioNTech в п'ятницю, 15 жовтня.

Виробники звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) з відповідним запитом. Таким чином в Європі можуть вперше дозволити вакцинацію проти коронавiруса дітей такого віку.

У компаніях запевнили, що надали EMA необхідні дані. У тому числі - результати пізніших стадій дослідження.

Pfizer і BioNTech протестувала вакцину більш ніж на 2200 дітей у віці від шести місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим. Результати досліджень показали "сильну імунну відповідь" у дітей, запевнили розробники і підкреслили, що вакцина безпечна для дітей.