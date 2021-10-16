Білла Клінтона залишили в лікарні, але він йде на поправку

Колишнього президента США Білла Клінтона, госпіталізованого через інфекцію сечовивідних шляхів, яка привела до зараження крові, залишили в лікарні ще на одну ніч, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповів його прессекретар.

За словами прессекретаря, експрезидент йде на поправку. Раніше медики говорили, що Клінтона можуть виписати вже сьогодні, лікування антибіотиками проходить успішно, він добре реагує на препарати.

Про госпіталізацію Клінтона стало відомо 15 жовтня. Представник політика Анджел Урена зазначив, що той потрапив до реанімаційного відділення, але вже "йде на поправку і перебуває в гарному настрої". Лікарі сподіваються, зможуть його виписати найближчим часом.

Клінтон займав найвищу посаду США з 1993 по 2001 роки. Він обирався від Демократичної партії.