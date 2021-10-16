Приїзд міністра оборони США в Україну: деталі візиту

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном, повідомляє УНІАН.

На зустрічах з президентом і міністром оборони України очільник Петагону запевнить їх в незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони мають обговорити прогрес України по впровадженню тих реформ в системі оборони, які необхідні для просування євроатлантичних прагнень України.

Крім цього, мова піде про регіональне співробітництво між союзниками та партнерами в регіоні Чорного моря.

"Міністерство оборони США неухильно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря, і міністр оборони очікує зустрічі з колегами та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити відданість США безпечній, стабільній, та заможній Європі" , - сказано у повідомленні.

Також йдеться про те, що Остін під час візиту в Європу зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншер Бурчуладзе. Також він відвідає Румунію, а у Бельгії у міністра запланована зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.