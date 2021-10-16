ЄС направив допомогу Румунії для подолання кризи з COVID-19

Євросоюз відправив до Румунії ліки та необхідне обладнання для подолання проблем, викликаних у цій країні підйомом захворюваності COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європейська комісія заявила, що влада ЄС сприяла транспортуванню в Румунію 250 концентраторів кисню, які потрібні для вироблення медичного кисню для тяжкохворих пацієнтів.

Також з Італії в Румунію відправлено 5,2 тис. ємностей з моноклональними антитілами, які використовуються як експериментальний метод лікування пацієнтів із COVID-19.

Згодом ЄС передасть Румунії від Данії вісім концентраторів і 15 апаратів ШВЛ.

The Guardian зазначає, що в Румунії в першу декаду жовтня в середньому кожні 6 хвилин від COVID-19 вмирала одна людина, проте рівень недовіри населення до вакцинації залишається високим. Лише третина населення Румунії отримала принаймні одну дозу вакцини.

Всього в Румунії за час пандемії виявили понад 1,4 млн заражень COVID-19, понад 41 тис. інфікованих померли.