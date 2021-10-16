Стала відома Міс Україна Всесвіт-2021

Анна Неплях представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 року, повідомляє Корреспондент.

У п'ятизірковому київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся фінал конкурсу краси Міс Україна Всесвіт-2021. Його переможницею стала учасниця шоу Холостяк, 27-річна Анна Неплях з Дніпра.

Корону переможниці вручила Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська. Тепер Анна Неплях представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, який відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 року.

Інші призові місця розподілилися таким чином:

IV Міс Україна Всесвіт-2021 стала Юлія Семеніхіна, 20 років, Кам'янець-Подільський

III Міс Україна Всесвіт-2021 стала Софія Дорчинець, 20 років, Ужгород

II Міс Україна Всесвіт-2021 стала Неля Попович, 25 років, Ужгород

I Міс Україна Всесвіт-2021, стала Вікторія Апанасенко, 28 років, Чернігів

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021

Мисс Украина Вселенная-2021