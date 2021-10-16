Вайлдер вперше зробив зiзнання про бій з Ф'юрі

Американський супертяж Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) зізнався, що дуже розчарований своєю поразкою. Коментуючи поєдинок 35-річний Вайлдер подякував усім за підтримку, повідомляє Обозреватель.

"Ми не добилися перемоги, але один мудрий чоловік якось сказав, що перемоги приходять з уроками. Хоча я хотів перемогти, мені ще більше подобалося бачити, як вiд видовища в рингу виграли вболівальники. Сподіваюся, я довів, що я справжній воїн і справжній король в боксі", – написав американець у себе в Instagram.

Вайлдер після тижня роздумів зрозумів, що ті випробування, які в підсумку йому послав Бог, набагато перевершують те, чого він очікував.

Вайлдер зробив визнання про бій з Ф'юрі
Вайлдер зробив визнання про бій з Ф'юрі. Джерело: instagram.com/bronzebomber

Закінчуючи свою промову, Деонтей привітав свого суперника з його перемогою і подякував йому за "великі історичні спогади, які залишаться назавжди".

Британець потужно атакував.
Британець потужно атакував.

Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера
Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера

Сам Ф'юрі емоційно прокоментував свій успіх, заявивши, що він "зроблений з чавуну і сталі".

Ф'юрі добре захищався.
Ф'юрі добре захищався.

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