Вайлдер вперше зробив зiзнання про бій з Ф'юрі

Американський супертяж Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) зізнався, що дуже розчарований своєю поразкою. Коментуючи поєдинок 35-річний Вайлдер подякував усім за підтримку, повідомляє Обозреватель.

"Ми не добилися перемоги, але один мудрий чоловік якось сказав, що перемоги приходять з уроками. Хоча я хотів перемогти, мені ще більше подобалося бачити, як вiд видовища в рингу виграли вболівальники. Сподіваюся, я довів, що я справжній воїн і справжній король в боксі", – написав американець у себе в Instagram .

Вайлдер після тижня роздумів зрозумів, що ті випробування, які в підсумку йому послав Бог, набагато перевершують те, чого він очікував.

Вайлдер зробив визнання про бій з Ф'юрі. Джерело: instagram.com/bronzebomber

Закінчуючи свою промову, Деонтей привітав свого суперника з його перемогою і подякував йому за "великі історичні спогади, які залишаться назавжди".

Британець потужно атакував.

Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера

Сам Ф'юрі емоційно прокоментував свій успіх, заявивши, що він "зроблений з чавуну і сталі".