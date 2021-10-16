Саакашвілі погодився пройти медогляд та приймати ліки

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на консиліум лікарів, які перевірять стан його здоров’я. Арештований політик не проти здати аналізи та приймати ліки, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе після зустрічі з Саакашвілі.

"Я очікував, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести та ліки. Він налаштований дуже бадьоро" , — сказав медик.

Натомість, уточнює Кипшидзе, Міхеїл Саакашвілі не згоден припинити голодування. Його політик оголосив відразу після арешту в Тбілісі. Від їжі він відмовляється вже 15 днів.

Особистий лікар експрезидента підкреслив, що наразі нема потреби в госпіталізації Саакашвілі. Проте, мовляв, вона виникне, адже Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

"Він сказав мені, що в жодному разі не припинить голодування і буде боротися до кінця" , — зазначив Ніколоз Кипшидзе, додавши, що аналізи Міхеїл Саакашвілі здасть у вівторок, 19 жовтня.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в Тбілісі. Раніше Бека Басілая, адвокат третього президента Грузії Михаїла Саакашвілі, заявив, що у політика на тлі голодування в тюрмі погіршився стан здоров'я. Саакашвілі важко пересуватися через набряк ніг.